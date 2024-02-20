Тараш (Чекарамит) Анастасия Федоровна
Место рожденияРоссия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
09.11.1898
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно