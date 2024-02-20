Тараш (Чекарамит) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараш (Чекарамит) Анастасия Федоровна

Место рождения

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Муж

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Чекарамит Федор Георгиевич

Мать: Чекарамит Домникия Лазаревна

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
09.11.1898

Муж: Тараш Степан Никитович

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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