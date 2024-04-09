Потылицын Иван Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Федорова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Потылицына) Акилина Иванова
Мать ребёнка: Анисья Федорова
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Анисья Федорова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Потылицына) Мавра Иванова
Мать ребёнка: Анисья Федорова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Потылицына) Матрена Иванова
Мать ребёнка: Анисья Федорова
Смерть
Неизвестно