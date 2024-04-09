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Потылицын Иван Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Потылицын Алексей 2 Романов

Мать: (1Я Жена) Параскева Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Федорова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Потылицына) Акилина Иванова

Мать ребёнка: Анисья Федорова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Потылицын Алексей Иванов

Мать ребёнка: Анисья Федорова

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Потылицына) Мавра Иванова

Мать ребёнка: Анисья Федорова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Потылицына) Матрена Иванова

Мать ребёнка: Анисья Федорова

Смерть
Неизвестно

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