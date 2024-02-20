Татаров Дмитрий Константинович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Татаренов Константин Стефанович
Мать: Татарова Кириакия
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Феодора Дмитриевна
Мать ребёнка: Татарова Прасковья
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1835
Сын: Татаров Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Татарова Прасковья
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Татарова Прасковья
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1842
Сын: Татаров Лазарь Дмитриевич
Мать ребёнка: Татарова Прасковья
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Татарова Прасковья
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татарова Прасковья
Смерть
Неизвестно