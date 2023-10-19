Balashova (von Derfelden) Olga — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Balashova (von Derfelden) Olga

Место рождения

Kurtna, Harju County Estonia

Дата рождения

09.01.1806

Дата смерти

01.07.1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Kurtna, Harju County Estonia
Рождение ребёнка
10.11.1835

Сын: Balashov Антипатр Дмитриевич

Отец ребёнка: Balashov Dmitry

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.07.1861
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
03.07.1861
Захаровка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
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