Balashova (von Derfelden) Olga
Место рожденияKurtna, Harju County Estonia
Дата рождения09.01.1806
Дата смерти01.07.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.1835
Сын: Balashov Антипатр Дмитриевич
Отец ребёнка: Balashov Dmitry
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.07.1861
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
03.07.1861
Захаровка, Щекинский муниципальный район, Тульская область