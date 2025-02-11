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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Горшкова Анна Елистратовна Трофимова1879 г.р.
Трофимов Семен ЕлистратовичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Семен Елистратович

Отец ребёнка: Трофимов Елистрат Егорович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Горшкова Анна Елистратовна Трофимова

Отец ребёнка: Трофимов Елистрат Егорович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно

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