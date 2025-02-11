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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
Горшкова Анна Елистратовна Трофимова1879 г.р.
Трофимов Семен ЕлистратовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Семен Елистратович
Отец ребёнка: Трофимов Елистрат Егорович
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Горшкова Анна Елистратовна Трофимова
Отец ребёнка: Трофимов Елистрат Егорович
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно