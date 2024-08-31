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Пелагея Козьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Между 1745 и 1750

Пол

Женский

Отец

1722 г.р.

Мать

1723 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Козьма Иванович

Мать: Елена Семеновна

Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 2 11 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа стр. 671-675об
Смерть
Между 1745 и 1750

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