Пелагея Козьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиМежду 1745 и 1750
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
1743
Отец: Козьма Иванович
Мать: Елена Семеновна
Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 2 11 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа стр. 671-675об
Смерть
Между 1745 и 1750