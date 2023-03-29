Прошина (Шмарова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прошина (Шмарова) Анна Григорьевна

Место рождения

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.02.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1868 ст.

Отец: Шмаров Григорий Иванович

Мать: Шмарова Анастасия Васильевна

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прошин Иван Петрович

Отец ребёнка: Прошин Петр Михайлович

Григорьевское, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прошин Семен Петрович

Отец ребёнка: Прошин Петр Михайлович

Григорьевское, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прошин Петр Михайлович

Григорьевское, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.12.1904

Дочь: Арсеньева (Прошина) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Прошин Петр Михайлович

Григорьевское, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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