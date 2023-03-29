Прошина (Шмарова) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения01.02.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1868 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прошин Иван Петрович
Отец ребёнка: Прошин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Прошин Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1904
Дочь: Арсеньева (Прошина) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Прошин Петр Михайлович
Смерть
Неизвестно