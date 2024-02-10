Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1997 г.р.
1999 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1997

Дочь: Александра

Мать ребёнка: (Елохина) Надежда

Рождение ребёнка
30.12.1999

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: (Елохина) Надежда

Рождение ребёнка
29.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Елохина) Надежда

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