Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1997
Дочь: Александра
Мать ребёнка: (Елохина) Надежда
Рождение ребёнка
30.12.1999
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: (Елохина) Надежда
Рождение ребёнка
29.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Елохина) Надежда