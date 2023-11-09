Пятницкая (Хавская) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Хавский Михаил Алексеевич
Мать: Хавская Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пятницкая) Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Пятницкий Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пятницкая) Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Пятницкий Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пятницкая) Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Пятницкий Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пятницкая) Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Пятницкий Георгий Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно