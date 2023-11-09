Пятницкая (Хавская) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятницкая (Хавская) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Хавский Михаил Алексеевич

Мать: Хавская Марфа Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пятницкая) Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Пятницкий Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пятницкая) Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Пятницкий Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пятницкая) Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Пятницкий Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пятницкая) Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Пятницкий Георгий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно

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