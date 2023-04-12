(Романова) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Романова) Тамара Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Романов ?

Мать: ?

Смерть
?.03.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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