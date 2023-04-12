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(Романова) Тамара Александровна
(Романова) Тамара Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Дата смерти
?.03.1942
Пол
Женский
Отец
Романов ?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Романов ?
Мать:
?
Смерть
?.03.1942
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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