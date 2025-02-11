Богдан До 1665 — найти родственников по фамилии на Familio

Богдан

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1665

умер Неизвестно

Дети
Любяшка Богданов1684 г.р.
Тихон Богданов (Ульян Матвеев)1684 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1684

Сын: Тихон Богданов (Ульян Матвеев)

Мать ребёнка: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1684

Сын: Любяшка Богданов

Мать ребёнка: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1689

Сын: Явка Богданов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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