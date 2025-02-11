Богдан
мужской, родился До 1665
умер Неизвестно
Дети
Любяшка Богданов1684 г.р.
Тихон Богданов (Ульян Матвеев)1684 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1684
Сын: Тихон Богданов (Ульян Матвеев)
Мать ребёнка: не указана
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1684
Сын: Любяшка Богданов
Мать ребёнка: не указана
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1689
Сын: Явка Богданов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно