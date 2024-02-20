(Тохтамыш) Феодосия Трандафиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тохтамыш) Феодосия Трандафиловна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

28.01.1891

Дата смерти

06.03.1893

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1891

Отец: Тохтамыш Трандафил Афанасьевич

Мать: Тохтамыш Мария Власовна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
06.03.1893
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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