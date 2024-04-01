Басов Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басов Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1975

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1975

Отец: Басов Сергей

Мать: Басова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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