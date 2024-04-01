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Басов Игорь
Басов Игорь
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.04.1975
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Басов Сергей
1950 г.р.
Мать
Басова Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1975
Отец:
Басов Сергей
Мать:
Басова Татьяна
Смерть
Неизвестно
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