Дмитрий Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Карышин Макар Кириллович

Мать: Агафья Семёновна

Место жительства
Неизвестно
Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1729

Сын: Кирилл Дмитриевич

Мать ребёнка: Прасковья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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