Дмитрий Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Карышин Макар Кириллович
Мать: Агафья Семёновна
Место жительства
Неизвестно
Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1729
Сын: Кирилл Дмитриевич
Мать ребёнка: Прасковья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно