Положий Петр Кузьмич
Место рожденияСлободы Тернов, Харьковская губерния
Дата рождения18.07.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1895
Отец: Козьма Самуилович
Мать: Положий Анна Ивановна
Слободы Тернов, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1921
Сын: Положий Всеволод Петрович
Мать ребёнка: Положий Ирина Ивановна
с. Ново-Троецкое Константиновского района Амурской обл
Смерть
Неизвестно