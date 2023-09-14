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Положий Петр Кузьмич

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Место рождения

Слободы Тернов, Харьковская губерния

Дата рождения

18.07.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1895

Отец: Козьма Самуилович

Мать: Положий Анна Ивановна

Слободы Тернов, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1921

Сын: Положий Всеволод Петрович

Мать ребёнка: Положий Ирина Ивановна

с. Ново-Троецкое Константиновского района Амурской обл
Смерть
Неизвестно
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