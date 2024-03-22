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Русаков Андрей Филиппов

Место рождения

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

26.06.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1829

Отец: Русаков Филип Васильевич

Мать: не указана

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
У крестьянина редута Изылбашского
Крещение
26.06.1829 ст.
Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
кр. редута Изылбашского Максим Безсонов, кр.села Покровского Емельяна Фирулева жена Ирина ГИАОО 16-2-69 Метрическая тетрадь Покровского села Покровской церкви л.115, эл.108
Смерть
Неизвестно
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