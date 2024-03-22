Русаков Андрей Филиппов
Место рождения
Дата рождения26.06.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.06.1829
Отец: Русаков Филип Васильевич
У крестьянина редута Изылбашского
Крещение
26.06.1829 ст.
кр. редута Изылбашского Максим Безсонов, кр.села Покровского Емельяна Фирулева жена Ирина ГИАОО 16-2-69 Метрическая тетрадь Покровского села Покровской церкви л.115, эл.108
Смерть
Неизвестно