Пономарева Артиада
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Пономарев Николай Петрович
Отец ребёнка: Пономарев Петр Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Пономарев Петр Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Пономарев Петр Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно