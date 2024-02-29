Пономарева Артиада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Артиада

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Пономарев Николай Петрович

Отец ребёнка: Пономарев Петр Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Пономарев Егор Петрович

Отец ребёнка: Пономарев Петр Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Пономарев Иван Петрович

Отец ребёнка: Пономарев Петр Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Петр Филиппович

Смерть
Неизвестно
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