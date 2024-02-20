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Черкас Михаил Федорович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

10.11.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1900

Отец: Черкас Федор Трифонович

Мать: Черкас Александра Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1900г.,лист-95,зап.-10
Смерть
Неизвестно
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