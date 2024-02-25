Беляков Алексей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляков Алексей Ильич

Беляков Алексей Ильич

Место рождения

Борисово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

21.10.1869 ст.

Дата смерти

29.10.1869 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1869 ст.

Отец: Беляков Илья Алексеевич

Мать: Белякова (Буканова) Марья Архиповна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 22.10.1869 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - ... деревни крестьянин ... Фа... и девица Ма... Алексеевна Источник: ГАЯО Метричес... Показать все
Смерть
29.10.1869 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата погребения - 21(так в документе).10.1869 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 неделя причина - не написано Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.