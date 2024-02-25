Беляков Алексей Ильич
Место рождения
Дата рождения21.10.1869 ст.
Дата смерти29.10.1869 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
21.10.1869 ст.
дата крещения - 22.10.1869 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - ... деревни крестьянин ... Фа... и девица Ма... Алексеевна Источник: ГАЯО Метричес... Показать все
Смерть
29.10.1869 ст.
дата погребения - 21(так в документе).10.1869 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 неделя причина - не написано Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел... Показать все