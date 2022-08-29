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Петренко Георгий Зиновьевич

Место рождения

Москва

Дата рождения

14.04.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петренко (Попова) Марина Владимировна

Рождение ребёнка
10.06.1985

Сын: Петренко Зиновий Георгиевич

Мать ребёнка: Петренко (Попова) Марина Владимировна

Рождение ребёнка
16.04.1987

Сын: Петренко Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Петренко (Попова) Марина Владимировна

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