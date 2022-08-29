Петренко Георгий Зиновьевич
Место рожденияМосква
Дата рождения14.04.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1985
Сын: Петренко Зиновий Георгиевич
Мать ребёнка: Петренко (Попова) Марина Владимировна
Рождение ребёнка
16.04.1987
Сын: Петренко Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Петренко (Попова) Марина Владимировна