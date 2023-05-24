Фролов Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Любовь Ильинична
Рождение ребёнка
01.05.1991
Дочь: Фролова Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Фролова Любовь Ильинична
Рождение ребёнка
18.02.1993
Мать ребёнка: Фролова Любовь Ильинична