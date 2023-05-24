Фролов Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1973 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Любовь Ильинична

Рождение ребёнка
01.05.1991

Дочь: Фролова Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Фролова Любовь Ильинична

Рождение ребёнка
18.02.1993

Сын: Фролов Николай Юрьевич

Мать ребёнка: Фролова Любовь Ильинична

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