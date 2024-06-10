Парадеев Михаил Григорьев
Место рожденияд. Соловьева
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парадеев Дмитрий Михайлов
Мать ребёнка: Гунина (Гунина) Пелагея Петрова
Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно