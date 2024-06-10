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Парадеев Михаил Григорьев

Место рождения

д. Соловьева

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парадеев Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Гунина (Гунина) Пелагея Петрова

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гунина (Гунина) Пелагея Петрова

Смерть
Неизвестно

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