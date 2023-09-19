Панкратова (Орм) Каролина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова (Орм) Каролина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1968

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкратов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
29.10.1999

Дочь: Панкратова Линдзи Алексис Алексеевна

Отец ребёнка: Панкратов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
31.05.2001

Сын: Панкратов Кристиан Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Панкратов Алексей Петрович

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