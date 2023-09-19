Панкратова (Орм) Каролина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1999
Дочь: Панкратова Линдзи Алексис Алексеевна
Отец ребёнка: Панкратов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
31.05.2001
Сын: Панкратов Кристиан Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Панкратов Алексей Петрович