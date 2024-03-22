(Пинябия) Арина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пинябия) Арина Васильевна

Место рождения

Аранчеево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Аранчеево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1741

Сын: Кибеней (Кирилл Васильевич)

Отец ребёнка: Ибекей (Василий)

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Ибекей (Василий)

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Ибекей (Василий)

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1756

Сын: Гаврила Васильевич

Отец ребёнка: Ибекей (Василий)

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибекей (Василий)

Смерть
Неизвестно
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