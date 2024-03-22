(Пинябия) Арина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Рождение ребёнка
1741
Сын: Кибеней (Кирилл Васильевич)
Отец ребёнка: Ибекей (Василий)
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Ибекей (Василий)
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Ибекей (Василий)
Рождение ребёнка
1756
Сын: Гаврила Васильевич
Отец ребёнка: Ибекей (Василий)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ибекей (Василий)
Смерть
Неизвестно