Трофимов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.2019
Дочь: Трофимова Варвара Александровна
Мать ребёнка: Мальцева Оксана Евгеньевна
Рождение ребёнка
19.02.2021
Сын: Трофимов Руслан Александрович
Мать ребёнка: Мальцева Оксана Евгеньевна