Трофимов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева Оксана Евгеньевна

Рождение ребёнка
17.03.2019

Дочь: Трофимова Варвара Александровна

Мать ребёнка: Мальцева Оксана Евгеньевна

Рождение ребёнка
19.02.2021

Сын: Трофимов Руслан Александрович

Мать ребёнка: Мальцева Оксана Евгеньевна

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