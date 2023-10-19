Мусина-Пушкина (Мусина-Пушкина) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Мусин-Пушкин Алексей Сергеевич
Мать: Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
24.08.1863
Дочь: Мещерская Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Musin-Puškin Aleksei Владимирович
Рождение ребёнка
19.07.1870
Сын: Musin-Pushkin Alexei
Отец ребёнка: Musin-Puškin Aleksei Владимирович
Смерть
1923