Мусина-Пушкина (Мусина-Пушкина) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусина-Пушкина (Мусина-Пушкина) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Мусин-Пушкин Алексей Сергеевич

Мать: Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
24.08.1863

Дочь: Мещерская Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Musin-Puškin Aleksei Владимирович

Рождение ребёнка
19.07.1870

Сын: Musin-Pushkin Alexei

Отец ребёнка: Musin-Puškin Aleksei Владимирович

Смерть
1923
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