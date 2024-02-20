Угнивенко Пантелей Владимирович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1907
Дата смерти05.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Угнивенко Владимир Васильевич
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1943
УССР Сталинская обл.,Славянский р-н, с.Богородичное. юго-западный лес. Убит в бою
ВОВ убит в бою