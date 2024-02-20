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Угнивенко Пантелей Владимирович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1907

Дата смерти

05.08.1943

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Жена

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Угнивенко Владимир Васильевич

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угнивенко Татьяна Никитовна

Смерть
05.08.1943
УССР Сталинская обл.,Славянский р-н, с.Богородичное. юго-западный лес. Убит в бою
ВОВ убит в бою
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