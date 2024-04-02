Гура Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.09.1981
Жена: скрыто настройками приватности
Казахстан, Талды-Курганская область, г. Текели
Рождение ребёнка
01.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности