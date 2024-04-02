Гура Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гура Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.09.1981

Жена: скрыто настройками приватности

Казахстан, Талды-Курганская область, г. Текели
Рождение ребёнка
01.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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