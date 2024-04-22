Смирнова (Сизова) Неонила Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Сизова) Неонила Анисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Алексей Константинов

Рождение ребёнка
1915

Сын: Смирнов Александрович Алексеевия

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Константинов

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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