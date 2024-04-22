Смирнова (Сизова) Неонила Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Сын: Смирнов Александрович Алексеевия
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Константинов
Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно