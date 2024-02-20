Золото Ефимий Кирьянович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения01.04.1877
Дата смерти02.08.1897
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.04.1877
Отец: Золото Кирьян Васильевич
Мать: Золото Евдокия Федоровна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1877г.лист-47,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-2-3,кадр-48.
Крещение
02.04.1877
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии
м/к-1877г.лист-47,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-2-3,кадр-48. | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Золото Кирьян Лазарьевич и Анастасия Анастасовна Кичкеня
Смерть
02.08.1897
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - горячка | Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-96,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-2-8,кадр-98.
Похороны
03.08.1897
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /