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Золото Ефимий Кирьянович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

01.04.1877

Дата смерти

02.08.1897

Пол

Мужской

Отец

Около 1844 г.р.

Мать

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1877

Отец: Золото Кирьян Васильевич

Мать: Золото Евдокия Федоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1877г.лист-47,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-2-3,кадр-48.
Крещение
02.04.1877
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии
м/к-1877г.лист-47,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-2-3,кадр-48. | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Золото Кирьян Лазарьевич и Анастасия Анастасовна Кичкеня
Смерть
02.08.1897
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - горячка | Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-96,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-2-8,кадр-98.
Похороны
03.08.1897
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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