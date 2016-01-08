Kupková (Bímová) Ludmila
Место рожденияkyjov
Дата рождения27.10.1925
Дата смерти08.01.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Kupka ?
Отец ребёнка: Kupka st. Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kupka st. Юрий
Рождение ребёнка
14.04.1954
Сын: Kupka ?
Отец ребёнка: Kupka st. Юрий
Рождение ребёнка
01.01.1957
Дочь: (Kupková) ?
Отец ребёнка: Kupka st. Юрий
Смерть
08.01.2016
Причина смерти: Přirozená / Stářím
Похороны
Неизвестно