Kupková (Bímová) Ludmila — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kupková (Bímová) Ludmila

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Место рождения

kyjov

Дата рождения

27.10.1925

Дата смерти

08.01.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

1954 г.р.
1957 г.р.

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kupka ?

Отец ребёнка: Kupka st. Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kupka st. Юрий

Рождение ребёнка
14.04.1954

Сын: Kupka ?

Отец ребёнка: Kupka st. Юрий

Рождение ребёнка
01.01.1957

Дочь: (Kupková) ?

Отец ребёнка: Kupka st. Юрий

Смерть
08.01.2016
Причина смерти: Přirozená / Stářím
Похороны
Неизвестно

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