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(Ивченко) Наталья Павловна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

?.06.1919

Дата смерти

15.06.1919

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
15.06.1919
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: После родовая слабость
Рождение
?.06.1919

Отец: Ивченко Павел Данилович

Мать: Ивченко Стефанида Демьяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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