Назаренко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1988 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назаренко (Гудименко) Юлия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назаренко (Гудименко) Юлия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назаренко (Гудименко) Юлия Васильевна

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