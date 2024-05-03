Сухопаров Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1876
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сухопаров Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухопаров Алексей Иванович
Мать ребёнка: Сухопарова Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Зверовщик Императорской Охоты
Смерть
До 1876