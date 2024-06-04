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Цыкина Ульяна Степанова

Место рождения

село Ясашный Сызган, Карсунский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1773

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыкин Николай Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: (Цыкина) Салманида Николаева

Отец ребёнка: Цыкин Николай Андреев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Цыкин Гурьян Николаев

Отец ребёнка: Цыкин Николай Андреев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1773

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