Созонова Соломония Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонова Соломония Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Созонов Георгий Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Созонов Георгий Федоров

Рождение ребёнка
Около ?.03.1905

Сын: Созонов Алексей Георгиев

Отец ребёнка: Созонов Георгий Федоров

Рождение ребёнка
29.10.1906

Сын: Созонов Павел Георгиев

Отец ребёнка: Созонов Георгий Федоров

Рождение ребёнка
Около ?.12.1907

Сын: Созонов Евгений Георгиев

Отец ребёнка: Созонов Георгий Федоров

Рождение ребёнка
Около ?.08.1914

Дочь: (Созонова) Евдокия Георгиева

Отец ребёнка: Созонов Георгий Федоров

Рождение ребёнка
Около ?.07.1915

Дочь: (Созонова) Мария Георгиева

Отец ребёнка: Созонов Георгий Федоров

Рождение ребёнка
04.05.1918

Сын: Созонов Сергей Георгиев

Отец ребёнка: Созонов Георгий Федоров

Смерть
Неизвестно

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