Созонова Соломония Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.03.1905
Отец ребёнка: Созонов Георгий Федоров
Рождение ребёнка
29.10.1906
Отец ребёнка: Созонов Георгий Федоров
Рождение ребёнка
Около ?.12.1907
Отец ребёнка: Созонов Георгий Федоров
Рождение ребёнка
Около ?.08.1914
Дочь: (Созонова) Евдокия Георгиева
Отец ребёнка: Созонов Георгий Федоров
Рождение ребёнка
Около ?.07.1915
Дочь: (Созонова) Мария Георгиева
Отец ребёнка: Созонов Георгий Федоров
Рождение ребёнка
04.05.1918
Отец ребёнка: Созонов Георгий Федоров
Смерть
Неизвестно