Грек Анастасия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.1821
Дочь: Юлия Федотовна
Отец ребёнка: Грек Федот Петрович
Рождение
1890
Рождение ребёнка
15.06.1913
Сын: Грек Тихон Федотович
Отец ребёнка: Грек Федот Петрович
Рождение ребёнка
13.10.1915
Дочь: Параскева Федотовна
Отец ребёнка: Грек Федот Петрович
Рождение ребёнка
23.01.1918
Отец ребёнка: Грек Федот Петрович
Петровская, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грек Федот Петрович
Смерть
Неизвестно