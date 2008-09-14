Делиев Бакака Борис Николаевич
Место рожденияУССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Дата рождения14.09.1926
Дата смерти14.09.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1926
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
1955
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УССР Березанский р-н
Смерть
14.09.2008
Украина
Похороны
Неизвестно
Украина