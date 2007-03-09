Койкова (Эсаулова) Тамара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Койкова (Эсаулова) Тамара Алексеевна

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Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

14.04.1934

Дата смерти

09.03.2007

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1934

Отец: Эсаулов Алексей Иванович

Мать: не указана

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.03.2007

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