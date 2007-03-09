Койкова (Эсаулова) Тамара Алексеевна
Место рождения
Дата рождения14.04.1934
Дата смерти09.03.2007
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1934
Отец: Эсаулов Алексей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
09.03.2007