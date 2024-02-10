Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Владимирова) Лариса

Рождение ребёнка
2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Владимирова) Лариса

Рождение ребёнка
2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Владимирова) Лариса

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