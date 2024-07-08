Литвинов Осип Аскарович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Литвинов Аскар Никитович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1845
Дочь: Литвинова Дарья Осиповна
Мать ребёнка: Литвинова (--) Агрипина Ивановна
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Смерть
Неизвестно