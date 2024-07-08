Литвинов Осип Аскарович 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Литвинов Осип Аскарович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Литвинов Аскар Никитович

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова (--) Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
17.03.1845

Дочь: Литвинова Дарья Осиповна

Мать ребёнка: Литвинова (--) Агрипина Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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Смерть
Неизвестно

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