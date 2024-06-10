Терлеева Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1695
Дочь: Терлеев (Терлеев) Анна Феодорова
Отец ребёнка: Терлеев Феодор Моисеев
Рождение ребёнка
1698
Отец ребёнка: Терлеев Феодор Моисеев
Рождение ребёнка
1704
Отец ребёнка: Терлеев Феодор Моисеев
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Терлеев Феодор Моисеев
Смерть
Неизвестно