Терлеева Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терлеева Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терлеев Феодор Моисеев

Рождение ребёнка
1695

Дочь: Терлеев (Терлеев) Анна Феодорова

Отец ребёнка: Терлеев Феодор Моисеев

Рождение ребёнка
1698

Сын: Терлеев Иван Феодоров

Отец ребёнка: Терлеев Феодор Моисеев

Рождение ребёнка
1704

Сын: Терлеев Иван Феодоров

Отец ребёнка: Терлеев Феодор Моисеев

Рождение ребёнка
1710

Сын: Терлеев Тимофей Феодоров

Отец ребёнка: Терлеев Феодор Моисеев

Смерть
Неизвестно

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