Куц (Бринза) Мария Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куц (Бринза) Мария Леонидовна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Бринза Леонид Харитонович

Мать: Бринза Стефанида Фоминична

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
21.01.1879

Муж: Пучка Семен Карпович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.10.1879

Дочь: Пучка Параскева Симоновна

Отец ребёнка: Пучка Семен Карпович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.03.1881

Сын: Пучка Степан Симонович

Отец ребёнка: Пучка Семен Карпович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.08.1882

Сын: Пучка Андрей Симонович

Отец ребёнка: Пучка Семен Карпович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.07.1884

Дочь: Пучка Иулитта Симоновна

Отец ребёнка: Пучка Семен Карпович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.07.1886

Сын: Пучка Андрей Симонович

Отец ребёнка: Пучка Семен Карпович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.12.1888

Дочь: Пучка Лукия Симоновна

Отец ребёнка: Пучка Семен Карпович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.04.1890

Дочь: Пучка Ирина Симоновна

Отец ребёнка: Пучка Семен Карпович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.03.1892

Сын: Пучка Ефимий Симонович

Отец ребёнка: Пучка Семен Карпович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.04.1894

Сын: Пучка Никита Симонович

Отец ребёнка: Пучка Семен Карпович

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
10.11.1899

Муж: Куц Митрофан Степанович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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