Куц (Бринза) Мария Леонидовна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
21.01.1879
Муж: Пучка Семен Карпович
Рождение ребёнка
10.10.1879
Дочь: Пучка Параскева Симоновна
Отец ребёнка: Пучка Семен Карпович
Рождение ребёнка
28.03.1881
Отец ребёнка: Пучка Семен Карпович
Рождение ребёнка
19.08.1882
Отец ребёнка: Пучка Семен Карпович
Рождение ребёнка
14.07.1884
Дочь: Пучка Иулитта Симоновна
Отец ребёнка: Пучка Семен Карпович
Рождение ребёнка
04.07.1886
Отец ребёнка: Пучка Семен Карпович
Рождение ребёнка
11.12.1888
Дочь: Пучка Лукия Симоновна
Отец ребёнка: Пучка Семен Карпович
Рождение ребёнка
15.04.1890
Дочь: Пучка Ирина Симоновна
Отец ребёнка: Пучка Семен Карпович
Рождение ребёнка
10.03.1892
Отец ребёнка: Пучка Семен Карпович
Рождение ребёнка
03.04.1894
Отец ребёнка: Пучка Семен Карпович
Бракосочетание
10.11.1899
Смерть
Неизвестно