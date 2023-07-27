Икрина (Бучельникова) Вера Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Бучельникова) Вера Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Бучельников Лаврентий

Мать: не указана

Бракосочетание
14.05.1895

Муж: Икрин Артемий Варфаломеевич

Рождение ребёнка
27.04.1901

Сын: Икрин Семен Артемьевич

Отец ребёнка: Икрин Артемий Варфаломеевич

Рождение ребёнка
25.11.1906

Дочь: Варвара Артемьевна

Отец ребёнка: Икрин Артемий Варфаломеевич

Рождение ребёнка
24.06.1914

Дочь: Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Икрин Артемий Варфаломеевич

Смерть
После 1914
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