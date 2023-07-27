Икрина (Бучельникова) Вера Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиПосле 1914
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Бучельников Лаврентий
Бракосочетание
14.05.1895
Рождение ребёнка
27.04.1901
Отец ребёнка: Икрин Артемий Варфаломеевич
Рождение ребёнка
25.11.1906
Дочь: Варвара Артемьевна
Отец ребёнка: Икрин Артемий Варфаломеевич
Рождение ребёнка
24.06.1914
Дочь: Анна Артемьевна
Отец ребёнка: Икрин Артемий Варфаломеевич
Смерть
После 1914