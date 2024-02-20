(Христофорова) Христина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Христофорова) Христина Федоровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Христофоров Федор Лазаревич

Мать: Христофорова Василиса Константиновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 23
Смерть
Неизвестно
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