Soukhovo-Kobylin Alexander Vassily
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1817
Дата смерти11.03.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1817
Рождение ребёнка
15.06.1851
Дочь: De Faletans Luisa
Бракосочетание
1859
Жена: Де Буглон Мари
Бракосочетание
1868
Жена: Смит Эмилия
Работа или профессия
Неизвестно
русский драматург; почётный академик Петербургской Академии наук (1902)
Смерть
11.03.1903
Больё-сюр-Мер, France
Больё-сюр-Мер, France