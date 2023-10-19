Soukhovo-Kobylin Alexander Vassily — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Soukhovo-Kobylin Alexander Vassily

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1817

Дата смерти

11.03.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1817

Отец: Soukhovo-Kobylin Vassily Aleksandrovich

Мать: Soukhovo-Kobylin Maria Ivanovna

Рождение ребёнка
15.06.1851

Дочь: De Faletans Luisa

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
1859

Жена: Де Буглон Мари

Бракосочетание
1868

Жена: Смит Эмилия

Работа или профессия
Неизвестно
русский драматург; почётный академик Петербургской Академии наук (1902)
Смерть
11.03.1903
Больё-сюр-Мер, France
Больё-сюр-Мер, France
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