(Юрченко) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Юрченко) Матрена Ивановна

(Юрченко) Матрена Ивановна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

16.10.1908

Дата смерти

25.12.1911

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1908

Отец: Юрченко Иван Яковлевич

Мать: Юрченко Елена Платоновна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
25.12.1911
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close