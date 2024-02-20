Золото Евтей Ставрильевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиОколо 1801
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1750
Отец: Золото Ставриль
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1811г.лист-37,зап.-121,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-70.
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Похороны
Около 1801
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Около 1801
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь | Ревизская сказка 1811г.лист-37,зап.-121,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-70.