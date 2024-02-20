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Золото Евтей Ставрильевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Около 1801

Пол

Мужской

Отец

Около 1730 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Золото Ставриль

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1811г.лист-37,зап.-121,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-70.
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Золото Стрион Евтеевич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Похороны
Около 1801
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Около 1801
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь | Ревизская сказка 1811г.лист-37,зап.-121,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-70.
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