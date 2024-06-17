Матусевич Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матусевич Владимир Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матусевич (Войтович) Раиса Сергеевна

Рождение ребёнка
06.12.1983

Дочь: Кошель (Матусевич) Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Матусевич (Войтович) Раиса Сергеевна

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
28.02.1985

Дочь: Матусевич Елена Владимировна

Мать ребёнка: Матусевич (Войтович) Раиса Сергеевна

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