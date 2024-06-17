Матусевич Владимир Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1983
Дочь: Кошель (Матусевич) Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Матусевич (Войтович) Раиса Сергеевна
Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
28.02.1985
Дочь: Матусевич Елена Владимировна
Мать ребёнка: Матусевич (Войтович) Раиса Сергеевна