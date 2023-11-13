Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1845 и 1855
Жена: Новикова Наталья Силовна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Новикова Наталья Силовна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Новикова Наталья Силовна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Новикова Наталья Силовна
Смерть
До 1869