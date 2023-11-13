Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1869

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1845 и 1855

Жена: Новикова Наталья Силовна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Агафья Михайловна

Мать ребёнка: Новикова Наталья Силовна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Новикова Наталья Силовна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Новикова Наталья Силовна

Смерть
До 1869
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